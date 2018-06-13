Прем'єр Грузії подав у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Відставка глави уряду згідно з Конституцією Грузії означає відставку всього Кабінету міністрів.

Про це Квірікашвілі заявив на спеціально скликаному з цієї нагоди брифінгу, передає "Грузия Online".

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Я бачу настрій у команді та приймаю рішення, як керівник – сьогодні я покидаю свій пост,

– заявив Квірікашвілі.

Окрім цього він додав, що настав момент, коли парламент зможе укомплектувати команду із тих поглядів, які наразі там панують.

Зазначається, що відставка Квірікашвілі означає, що весь його уряд автоматично піде у відставку. Після цього парламентська більшість в семиденний термін має подати президенту новий склад уряду, після чого глава держави також через сім днів повинен представити парламенту склад уряду.

Додамо, що відставка уряду Грузії пов'язана із масовими протестами у країні.

Нагадаємо, масові протести із вимогою відставки уряду розпочались у Тбілісі ще вкінці травня. Організатором мітингу став Заза Саралідзе – батько вбитого через бійку взимку в центрі Тбілісі 16-річного підлітка. Він вважає, що поліція необ'єктивно провела розслідування та приховує одного з учасників вбивства, який є сином екс-працівника поліції.