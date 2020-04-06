Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике из-за COVID-19

Чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар возвращается к медицинской практике. Ранее он работал врачом общей медицины.

Теперь Варадкар раз в неделю будет работать в службе охраны здоровья, сообщает The Irish Times.

Обратите внимание Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

Он будет давать пациентам консультации по телефону. Так как в Ирландии состояние каждого человека, который потенциально может быть носителем вируса, сначала оценивают, общаясь по телефону.

Перед тем, как пойти в политику, Варадкар изучал медицину и в течение 7 лет работал врачом общей практики. Его исключили из реестра медиков в 2013 году. Однако вернули туда в марте, когда COVID-19 начала распространяться в Ирландии.

Справка. По состоянию на 6 апреля в Ирландии подтвердили коронавирус у почти 5 тысяч человек, 158 из них – умерли, 25 – выздоровели. COVID-19 заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.

Накануне служба здравоохранения Ирландии призвала всех медиков, которые не работают по профессии, зарегистрироваться в кампании по набору персонала для борьбы с кризисом. Меньше чем за 3 дня поступило более 50 тысяч заявок.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала