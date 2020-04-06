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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прем'єр Ірландії повернувся до лікарської практики через COVID-19

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      Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар / epa.eu

      Аби допомогти у боротьбі з коронавірусом, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернувся до медичної практики. Раніше він працював лікарем загальної медицини.

      Тепер Варадкар раз на тиждень працюватиме у службі охорони здоров'я, повідомляє The Irish Times.

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      Він даватиме пацієнтам консультації телефоном. Адже в Ірландії стан кожної людини, яка потенційно може бути носієм вірусу, спочатку оцінюють, спілкуючись телефоном.

      Перед тим, як піти у політику, Варадкар вивчав медицину і впродовж 7 років працював лікарем загальної практики. Його виключили з реєстру медиків у 2013 році. Однак повернули туди у березні, коли COVID-19 почала поширюватися в Ірландії.

      Довідка. Станом на 6 квітня в Ірландії коронавірус підтвердили у майже 5 тисяч людей, 158 з них – померли, 25 – одужали. На COVID-19 захворіли 1 274 346 людей в усьому світі, з них 69 480 хворих померли, ще 264 838 одужали.

      Напередодні служба охорони здоров'я Ірландії закликала всіх медиків, які не працюють за професією, зареєструватися в кампанії з набору персоналу для боротьби з кризою. Менш ніж за 3 днів надійшло понад 50 тисяч заявок.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Ірландія
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