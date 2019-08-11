Премьер Израиля впервые за 20 лет приедет в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Это будет первый за последние 20 лет визит премьера Израиля в Украину, сообщает израильское издание NEWSru.co.il со ссылкой на собственные источники.

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Последний раз он посещал Киев во времена своей первой каденции на посту премьер-министра в 1999 году. В Киеве Нетаньяху, кроме встречи с Владимиром Зеленским, намерен принять участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру.

18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу

Недавно Украина ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Оно дает ощутимые экономические плюсы Украине.