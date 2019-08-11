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      Прем'єр Ізраїлю вперше за 20 років приїде до України

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      Прем'єр Ізраїлю приїде до України
      Прем'єр Ізраїлю приїде до України / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу 18 серпня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

      Це буде перший за останні 20 років візит прем'єра Ізраїлю до України, повідомляє ізраїльське видання NEWSru.co.il з посиланням на власні джерела.

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      Востаннє він відвідував Київ за часів своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра у 1999 році. У Києві Нетаньягу, крім зустрічі з Володимиром Зеленським, має намір взяти участь в церемонії вшанування загиблих в Бабиному Яру.

      18 серпня 1943 року в Бабиному Яру почався третій період регулярних розстрілів, пов'язаний з відступом нацистських військ з Києва.

      ізраїль прем'єр зеленський
      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу

      Нещодавно Україна ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Вона дає відчутні економічні плюси Україні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Ізраїля Володимир Зеленський
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