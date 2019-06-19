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      Россия хочет подорвать отношения Украины и Израиля

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      Кремлевская пропаганда перешла в атаку на дружбу
      Кремлевская пропаганда перешла в атаку на дружбу / Фото из открытых источников

      ряд российских и израильских СМИ сообщил о "вопиющем факте" застройки в Полтаве захоронений евреев, ставших жертвами Холокоста.

      Спор, длящийся уже без малого 8 лет, заинтересовал кремлевскую пропаганду после обращения посла Израиля в Украине Йоэля Лиона к мэру Полтавы с просьбой приостановить застройку места погребения тысяч евреев.

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      И с учетом того, что этой истории уже много лет и представляет она собой больше местный конфликт интересов, нежели межнациональный катарсис. Можно было бы пройти мимо происходящего, если бы к процессу не подключился такой российский орган, как "Институт Ближнего Востока", работающий в интересах российских силовых структур.

      Напомним, что президентом института является востоковед и экономист, а по совместительству пропагандист и антисемит Е. Я. Сатановский. Причем, интересно, что любое упоминание событий в СМИ в Полтаве тут же подрывает пласт негатива, нарративами вкладывая идеи конфликта и вражды.

      Если вкратце, то суть вопроса следующая. На окраине города есть территория бывших артскладов. Там при СССР были казармы и промышленные помещения. И именно там во времена Второй мировой войны, как советские солдаты, так и нацисты, проводили расстрелы.

      Но, согласно историческим данным, расстрелы проводились в противотанковых траншеях, которых было три. В свою очередь, местная еврейская община считает, что и в других местах тоже были расстрелы, поэтому предлагают сделать огромный мемориальный комплекс. Власти же хотят под мемориал отдать танковые рвы, а на территории складов построить новый микрорайон.

      При этом, власти города заверяют, что если в ходе строительства будут обнаружены захоронения, то стройка прекратится.

      В свою очередь, российская пропаганда пытается из этой ситуации создать межнациональный конфликт, особенно с учетом того, что у Украины и Израиля хорошие дружеские отношения.

      Напомним, что в 2014 году, на волне пропаганды "украинского фашизма" российские "говорящие головы" также пытались вбить клин в отношения наших двух стран путем распространения фейковой информации, искажающей исторические данные. И, как можем видеть, эти попытки продолжаются.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації євреї Російська пропаганда Новини Ізраїля
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