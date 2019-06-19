Россия хочет подорвать отношения Украины и Израиля

ряд российских и израильских СМИ сообщил о "вопиющем факте" застройки в Полтаве захоронений евреев, ставших жертвами Холокоста.

Спор, длящийся уже без малого 8 лет, заинтересовал кремлевскую пропаганду после обращения посла Израиля в Украине Йоэля Лиона к мэру Полтавы с просьбой приостановить застройку места погребения тысяч евреев.

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И с учетом того, что этой истории уже много лет и представляет она собой больше местный конфликт интересов, нежели межнациональный катарсис. Можно было бы пройти мимо происходящего, если бы к процессу не подключился такой российский орган, как "Институт Ближнего Востока", работающий в интересах российских силовых структур.