Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России

Выдача паспортов России – это отвлечение внимания от серьезных проблем на оккупированных территориях.

Поистине шекспировских масштабов драма ныне развивается на оккупированных территориях Донбасса. И главными участниками этой драмы становятся как кураторы Донбасса, их марионетки на местах, так и простые жители ОРДЛО.

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Так, еще в прошлом месяце стало известно, что против нынешнего куратора оккупированной части Донбасса Владислава Суркова и его марионетки Дениса Пушилина, ФСБ, в лице генерал-полковника Сергея Беседы, развернуло компанию "по подрыву позиций". В частности, в так называемый республиканский бюджет стали задерживать выплаты, что создало соответствующий дефицит.



Глава "ДНР" Денис Пушилин и "куратор оккупированного" Донбасса Владислав Сурков

Дефицит бюджета, задержки выплат и прочие финансовые проблемы должны привести к росту социально-общественного недовольства Денисом Пушилиным, так и непосредственно, его покровителем. Позиции Суркова и без того крайне шатки, что в свою очередь послужит причиной для "замены".

Поскольку контролировать финансовый поток в бюджет так называемое руководство "ДНР" и их кураторы полностью не могут, задержки и без того, нищенских зарплат и соцвыплат прокатились по всей недореспублике. И на фоне данного коллапса, без особого труда устроенного доброжелателями с Лубянки, Пушилин и К запускают целый набор мифов.

Например, Пушилин начинает обещать при каждом удобном случае повышение зарплат в успешно развивающейся и встающей с колен республике. Правда, повышение это будет не раньше 2020 года, но будет очень и очень существенное!

Также полуголодную народомассу в срочном порядке пытаются переориентировать на тему выдачи российских паспортов. В частности, был организован первый автобусный тур в Россию для 30-ти республиканских "счастливчиков" за паспортами граждан РФ.

Что же, обещаниями и целлюлозной продукцией оккупационные власти пытаются заткнуть полный провал даже спонсируемой Кремлем социальной составляющей метастазы "русского мира". Что же до паспортов, то процесс подачи заявок на их получение превратился в бизнес, который даже самым ярым адептам "русского мира" по силу оплатить.

Но интересно другое. Во-первых, с учетом указа Путина о паспортизации оккупированных территорий от 24 апреля, результат за более чем полтора месяца работы данного процесса, 30 человек, уж совсем не впечатляет. А во-вторых, интересная подробность – за российскими паспортами выехали жители оккупированных территорий с наличием украинских паспортов. То есть, обладание "ДНРовским" блокнотом, как и ожидалось – не в счет.

Что же, цирк Пушилин и Сурков устроили зачетный. Но надолго ли хватит им запала блеянья о повышении зарплат и выдаче паспортов, если денег от центра по-прежнему не будет хватать, а владение российскими паспортами, в очень скором времени, проявит для жителей оккупированных территорий, все свои негативные стороны.

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