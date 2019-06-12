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      Злой Одессит

      Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь

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      В "интеграции" Беларуси в РФ, Кремль теряет терпение
      В "интеграции" Беларуси в РФ, Кремль теряет терпение

      Кремль продолжает реализацию своих планов по скорейшей интеграции в состав РФ Беларуси. Ето создаст не только союзное государство, но и позволит Путину избираться до истечения его президентского срока в 2024 году, уже как президенту нового образования.

      В свою очередь, Минск не особо спешит отдаваться на поруки своего восточного гибридного соседа, тем более что Александр Лукашенко в полном смысле слова взращивает своего "наследника на престол".

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      Периодически же возникающие между Беларусью и Россией споры и вовсе процесс так называемой "интеграции" могут перевести в силовой режим реализации. Но пока, Москва, использует свой излюбленный инструмент – экономический шантаж.

      Так, в Белокаменной подчеркнули, что обещанные для Беларуси $1,05 млрд в виде $650 млн кредита и $400 млн в виде компенсации за нефтяные издержки поступят в Республику лишь в случае ее старательной работы над интеграционными процессами.

      То есть, будете интегрироваться, получите деньги, не будете – получите очередную волну инфляции, девальвации и прочие блага сопровождающие экономический кризис.

      Таким образом, Кремль, ненавязчиво дал понять, что сроки создания союзного государства для него крайне важны, и они не должны выходить за пределы 2024 года. Согласно же имеющейся информации, в Москве крайне заинтересованы поглотить Беларусь в период с 2022 по 2023 гг. И именно в эти года провести выборы президента нового государства, что позволит Путину править до глубокого старческого маразма.

      И, если уж совсем на частоту, этот шантаж на $1 млрд в риторике "дадим-не дадим" сущая мелочь по сравнению с тем, что может Республику ожидать, если Минск выбьется из установленных сроков.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини Росії Гроші Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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