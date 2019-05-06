Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?

Беларусь могла стать очередной "народной республикой". Но в этот раз у Кремля не сложилось...

Разразившийся между Беларусью и Россией нефтяной скандал заставил всерьез задуматься о том, что Минск и вправду решил идти с Москвой на очень серьезную конфронтацию. Ведь одно дело взаимные толкания в коридоре сельхоз-плацдарма, а совсем другое, когда начинаешь предъявлять претензии отрасли, с которой кормиться бюджет гибридной недоимперии.

В прошлом месяце я опубликовал небольшой цикл, посвященный теме нефтяного противостояния РБ и РФ. Читайте здесь:

Дружба России и Беларуси под угрозой



Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?

А потому, когда из Беларуси стали приходить тревожные вести, например, об аресте бывшего начальника охраны Лукашенко, задержании ряда высокопоставленных силовиков, а также "эвакуация" из Беларуси посла РФ Михаила Бабича, для меня уже все было ясно. И все же...

И все же, следует уточнить несколько моментов. Первый, это то, что Михаил Бабич должен был работать в Киеве, но украинская сторона, во многом благодаря его послужному списку, отказалась принимать данную персону на своей территории. Между тем, поступает информация о том, что данный персонаж уже прибыл в Донецк. Для чего? Не исключено, чтобы реализовывать то, что не получилось в РБ – курировать непризнанными республиками вместо Владислава Суркова.

Кстати, а вот и любопытный второй момент. В Беларуси к Бабичу был придан военный атташе Кирилл Колючкин, профессиональные навыки которого выстроены на фундаменте организации государственных переворотов.



Большие друзья Си Цзинпинь и Александр Лукашенко

Важно учесть еще один, уже третий, момент – вышеперечисленный ход событий, начался после неожиданного вылета Лукашенко из Китая.

Напомню, что 27 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно для многих покинул саммит в Китае, якобы из-за сложностей в общении с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако сразу после этого и начинаются чистки в окружении Лукашенко и выдворение лиц, знающих толк в дворцовых переворотах.

И в данном контексте хотелось бы вернуться в не такой уж далекий 2018 год, когда в статье "Новый “большой брат” Беларуси в противовес Москве" я описывал, насколько Китай заинтересован в Беларуси. И сложно не учесть именно этот фактор, ведь именно вернувшись из Китая Лукашенко, вскрыл подкуп своих людей Москвой, до того, и, не подозревая о подобном предательстве.

Проще говоря, россиян Александру Лукашенко сдал никто иной, как большой китайский "друг", уберегший Беларусь от гордого звания "народной республики".

Но, вот, что в этой истории самое интересное, так это, по какому руслу она будет проистекать дальше. Ведь, судя по всему, конфронтация Минска и Москвы будет только нарастать, а вот Пекину стратегически важно, дружить и как можно глубже внедряться в РБ, с максимальным выдавливанием из республики России.

Еще одно протистояние Кремля: Россия и США начали "Ледяное побоище"