Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?

Во-первых, речь идет приостановке поставок российской нефти, которая, по заявлениям "Белнефтехима", содержит соединения хлора в 20 раз превышающие нормы. По словам беларуской стороны, партия нефти, загрязненная хлором, поставила на грань технологического коллапса белорусские трубопроводы и НПЗ.

Читайте также: Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"

Во-вторых, начавшийся ремонт трубопровода "Ямал-Европа" вынудил "Газпром" перенаправить часть потоков через украинскую ГТС, увеличив транзит до 300 млн кубометров газа. Подобная ситуация ярко продемонстрировала, что без украинского транзита России в ближайшие годы никак не обойтись и, что если Беларусь и вовсе развернется на 180 градусов, то потери "мировой бензоколонки" уже буду составлять десятки миллиардов долларов.

Россия находится в не самой выгодной позиции, ведь все эти годы она задабривала Минск кредитами, которые сама же и оплачивала. Но, помимо всего прочего, Беларусь привыкла и к льготным энергоресурсам от своего "брата", которые она не только могла пускать на внутренние нужды, но и которыми приторговывала, пополняя бюджет.

Тем не менее, разыгрывать энергетическую карту со страной, которая сейчас только и может, что поддерживать свою жизнеспособность за счет экспорта нефти и газа, не самый лучший ход Минска. И Лукашенко в данном случае очень сильно рискует. Ведь если в ближайшее время не будет найден путь решения данного конфликта, он может и вовсе потерять страну. Как-никак, а создание "народных республик" на территории Беларуси намного дешевле обойдется Кремлю, чем регулярно подкармливать Минск или же риск потери нефтяного транзита через республику, приносящего ежегодно РФ $25 млрд.

Читайте также: В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?