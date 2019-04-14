Дружба России и Беларуси под угрозой

С завтрашнего дня, согласно распоряжению Россельхознадзора в Россию запрещено поставлять из Республики Беларусь яблоки и груши.

Связано это с тем, что, якобы, из Беларуси в Россию завозят санкционную продукцию из Европы. Правда, узнали об этом, почему-то, лишь в апреле этого года.

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Итак, стартует очередная торговая война между Беларусью и Россией. Перечислять все, что были до этого, не имеет смысла, ведь трения между двумя "братскими" странами уже несут не скандальный, а несколько комичный характер. Особенно с учетом тех оснований, которые озвучиваются в качестве оправдания подобных мер.