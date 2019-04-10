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      Санкции действуют: в России умирают банки

      1758
      Банковский кризис в РФ разрастается
      Банковский кризис в РФ разрастается / Єдність

      Тема банковского кризиса в России непопулярна, и даже якобы либеральные СМИ не афишируют происходящего в стране коллапса. Между тем, как говорится, час от часу на данном плацдарме не легчает.

      Напомню несколько моментов. Первый – это то, что по состоянию на 2013 год в РФ работало 897 банков, в то время как начало 2019 их насчитывалось уже 440! То есть, несмотря на масштабную поддержку государства, более 50% финансовых учреждений России постигла незавидная участь.

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      Второй момент — согласно данным банковской аналитической группы Fitch Ratings, с 2013 года Центробанк РФ был вынужден профинансировать банковскую систему "сверхдержавы" на более чем $80 миллиардов, или 5,2 триллиона рублей по нынешнему курсу. Если эту сумму сопоставить с нынешним бюджетом РФ, то она соответствует 30% от его объема.

      И опять же, несмотря на столь колоссальные вливания в банковскую систему, она не смогла сохранить на плаву сотни финансовых учреждений! Но, дальше – больше.

      Как стало известно, у российских банков по состоянию на 1 февраля 2019 года насчитывается более 10 триллионов рублей (или 10% от ВВП РФ и 30% от ЗВР Центробанка) проблемных активов. К проблемным активам относятся, например, невозвратные кредиты, остающиеся мертвым грузом на плечах банков.

      Таким образом, ситуацию в банковской сфере РФ ухудшает не только отсутствие инвестиций, действие санкций, отпугивающих потенциальных клиентов из ареала цивилизованных стран, но и обнищание населения, ускоряющееся ежегодно и подводящее финансовый колосс к ещё большему расшатыванию.

      Согласно прогнозам на 2019-й, в этом году количество действующих в РФ банков упадет ниже 400. А, следовательно, деградация успешно продолжается, невзирая на самые оптимистичные заявления с голубых экранов кремлевского агитпрома.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Санкції Публікації Банки
      Джерело: Facebook
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