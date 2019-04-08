Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"

Прежде всего, то, что "Северный поток-2" попадает под антимонопольные нормы ЕС, а именно поставщик газа не может быть как владельцем транспортной системы (газопровода) так и владельцем мощностей обеспечивающих систему продукцией. Грубо говоря, "Газпром" не имеет права использовать мощности газопровода на 100% и должен 50% мощности выделить для других экспортеров.

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Конечно же, Германия пыталась избежать для "Северного потока-2" такой судьбы и всячески лоббировала интересы "Газпрома". Но Европарламент оказался куда более дальновидным, нежели пропитавшийся квашеной капустой и водкой Бундестаг. И теперь у "Газпрома" возникают новые, уже, очевидные проблемы.

Во-первых, по "Северному потоку-2", необходимо будет пустить продукт сторонних поставщиков. Как вариант, это может стать "Роснефть" или "Новатэк". Для этого нужно будет не только менять закон России касательно экспорта газа, но и убедить "Газпром" делится своей трубой для заработка конкурентов. В нормальном, цивилизованном обществе в данном случае возник бы консенсус, но не в стране запертых в банке пауков.

Во-вторых, транспортировка газа в объеме на 50% от максимального в два раза увеличивает срок окупаемости проекта. А это означает, что труба будет еще десятилетиями работать либо в ноль, либо в убыток, в зависимости о стоимости газа. А, как известно, сейчас газ в Европе резко упал в цене.

В третьих, Европарламент поставил под вопрос и целесообразность вывода "Турецкого потока" в Европу. А именно – сомнительный КПД от "ТП", работающего на 50%.

В четвертых, что "Северный поток-2", что "Турецкий поток" в случае его выхода в ЕС, никак не смогут заменить украинскую ГТС от которой Россия как была, как есть, так и будет зависима еще долгие годы. А потому, обговаривая новый транзитный контракт, Киев может из "Газпрома" (Кремля) вить веревки по своему усмотрению.

Как говорится – переиграли!

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