Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ

Кто и с какой целью инициировал в Украине очередную волну так называемого церковного раскола.

20 июня под эгидой патриарха Филарета планируется проведение так называемого Собора ликвидированного Киевского патриархата, на котором озвучат непризнание автокефалии Православной церкви Украины.

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Такой финт Филарета видится более чем странно, ведь сам он принимал непосредственное участие в получении Томоса об автокефалии ПЦУ. Нынешние действия Филарета полностью подыгрывают российской пропаганде, которая все это время пугала как своих граждан, так и украинских, расколом и религиозной войной.

Стоит отметить, что идеи Филарета не пользуются большой поддержкой и даже проведенный на днях Форум интеллигенции "За Киевский патриархат" собрал всего 5 священников. По сути, все действия Филарета направлены не столько на результат, сколько на создание соответствующих информационных волн, которые подхватываются и разносятся с нужными нарративами пророссийскими информационными площадками. В данном случае, два основных нарратива это "раскол" и "религиозная война", что в очередной раз указывает на нашего гибридного соседа.

Ни для кого не секрет, что Россия проиграла свой бой против автокефалии ПЦУ. Причем проиграла позорно и с серьезными потерями, как финансовыми так и имиджевыми. Между тем, бой не был завершен с получением Томоса об автокефалии и ставка теперь делается на самолюбие и амбиции 90-летнего патриарха.

Слепо или осознанно, но Филарет своими действиями не только подыгрывает Москве, дискредитируя ПЦУ и Вселенский патриархат, вторя кремлевской пропаганде и внося хаос в социально-общественный эфир, но и способствует возвращению и росту влияния московского экзархата, которое они потеряли в 2018 году.

Но, что самое интересное, весь этот сумбур и религиозный диссонанс был спровоцирован за полгода до проведения греческого собора Элладской церкви, намеченного на октябрь этого года и на котором, разумеется, будет обсуждаться вопрос предоставленной автокефалии ПЦУ.

Именно по этой причине Москва, страдающая острым нетерпением, особенно после сокрушительных поражений, решила ускорить процессы и настолько явно задействовать свои инструменты влияния в Украине. Возникает вопрос, что могло быть обещано этому "инструменту" взамен? И ответ крайне прост – "Томос от РПЦ". Да, да, именно о таком сейчас подумывают в Москве – о собственном Синоде мирового православия, через который будет предоставляться "не имеющая аналогов в мире автокефалия".

Возможно, именно по этой причине те немногочисленные священнослужители, которые сейчас поддерживают Филарета, по странному стечению обстоятельств, но в основном живут и имеют приходы в РФ.

Собственно, как говорится, "седина в бороду, бес в ребро".

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