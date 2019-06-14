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      Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ

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      Церковный раскол в Украине
      Церковный раскол в Украине / Фото из открытых источников

      Кто и с какой целью инициировал в Украине очередную волну так называемого церковного раскола.

      20 июня под эгидой патриарха Филарета планируется проведение так называемого Собора ликвидированного Киевского патриархата, на котором озвучат непризнание автокефалии Православной церкви Украины.

      Читайте также: В ПЦУ ответили на обвинения Филарета относительно Томоса

      Такой финт Филарета видится более чем странно, ведь сам он принимал непосредственное участие в получении Томоса об автокефалии ПЦУ. Нынешние действия Филарета полностью подыгрывают российской пропаганде, которая все это время пугала как своих граждан, так и украинских, расколом и религиозной войной.

      Стоит отметить, что идеи Филарета не пользуются большой поддержкой и даже проведенный на днях Форум интеллигенции "За Киевский патриархат" собрал всего 5 священников. По сути, все действия Филарета направлены не столько на результат, сколько на создание соответствующих информационных волн, которые подхватываются и разносятся с нужными нарративами пророссийскими информационными площадками. В данном случае, два основных нарратива это "раскол" и "религиозная война", что в очередной раз указывает на нашего гибридного соседа.

      Ни для кого не секрет, что Россия проиграла свой бой против автокефалии ПЦУ. Причем проиграла позорно и с серьезными потерями, как финансовыми так и имиджевыми. Между тем, бой не был завершен с получением Томоса об автокефалии и ставка теперь делается на самолюбие и амбиции 90-летнего патриарха.

      Слепо или осознанно, но Филарет своими действиями не только подыгрывает Москве, дискредитируя ПЦУ и Вселенский патриархат, вторя кремлевской пропаганде и внося хаос в социально-общественный эфир, но и способствует возвращению и росту влияния московского экзархата, которое они потеряли в 2018 году.

      Но, что самое интересное, весь этот сумбур и религиозный диссонанс был спровоцирован за полгода до проведения греческого собора Элладской церкви, намеченного на октябрь этого года и на котором, разумеется, будет обсуждаться вопрос предоставленной автокефалии ПЦУ.

      Именно по этой причине Москва, страдающая острым нетерпением, особенно после сокрушительных поражений, решила ускорить процессы и настолько явно задействовать свои инструменты влияния в Украине. Возникает вопрос, что могло быть обещано этому "инструменту" взамен? И ответ крайне прост – "Томос от РПЦ". Да, да, именно о таком сейчас подумывают в Москве – о собственном Синоде мирового православия, через который будет предоставляться "не имеющая аналогов в мире автокефалия".

      Возможно, именно по этой причине те немногочисленные священнослужители, которые сейчас поддерживают Филарета, по странному стечению обстоятельств, но в основном живут и имеют приходы в РФ.

      Собственно, как говорится, "седина в бороду, бес в ребро".

      Читайте также: Филарет созывает собор для восстановления Киевского патриархата: повлияет ли это на Томос

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Філарет РПЦ Конфлікт у ПЦУ
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      Злой Одессит 1289
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