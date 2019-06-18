В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"

Совершенно парадоксальное обращение намедни было озвучено так называемой Международной миротворческой группой Рижского комитета (ММГ РК) с просьбой о введении в Латвию российских "миротворцев".

Требование это обусловлено тем, что страна находится на пороге гражданской войны из-за действий Сейма Латвии, в частности, одобренной петиции о сносе памятника Освободителям Риги. При этом, ММГ РК лавируя меж подводных камней, предлагает контингент этот сделать международным, в составе которого будут и представители НАТО.

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И вот, казалось бы, все это звучит как полный бред и диссонанс здравого смысла, но лишь для тех, кто далек от понимания, что такое ММГ РК и кто подписанты сего обращения. А это такие персонажи как Йохан Бекман, Дмитрий Линтер, Рэй Рижский, Андрей Бурачев, Алексей Есаков и Дмитрий Ермолаев.

Если эти фамилии вам ни о чем не говорят, то напомню о них. Например, о Дмитрии Ермолаеве, который буквально недавно стал участником скандала с раскрытыми данными по квартирам сотрудников Службы внешней разведки (СВР РФ), о чем я писал.



Дмитрий Ермолаев / Фото dpchas.com.ua

Именно Дмитрий Еврмолаев курирует аффилированного СВР поляка Томаша Мацейчука, который не только выполнял долгое время роль говорящей головы на российском ТВ, но и запускал в информационное пространство мифа об украинской неонацистской организации Misanthropic Division. Это, в свою очередь, с большим удовольствием, правда, без особого успеха, использовала кремлевская пропаганда для дискредитации Украины в глазах наших партнеров в ЕС.



Томаш Мацейчук / Фото из открытых источников

Если еще не понятно, то прямым текстом: этот кадровый сотрудник СВР, который отвечает за информационное сопровождение и осуществление провокаций. Но, идем дальше.

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Не менее интересным для нас является и такой персонаж, как гражданин Финляндии Йохан Бекман. Интересен он тем, что называет себя "официальным" представителем террористической организации "ДНР" в Финляндии, а также принимал участие в незаконных и непризнанных выборах "ЛДНР" 11 ноября 2018 года, как наблюдатель.



Йохан Бекман / Фото РосСМИ

Также Бекман отвечает за информационную поддержку непризнанных "республик", искажение и манипуляцию информацией, а как публицист – за искажение исторических фактов.

А теперь подытожим. Внезапно, в открытый доступ вбрасывается странное и абсурднее обращение, подписантами которого являются не просто пророссийски настроенные представители со всей Европы, а так или иначе завязанные на СВР персонажи. Обращение, содержащее в себе предупреждение о гражданской войне и конфликте, который может разразиться в одной из стран, где риски развития такого сценария очень высоки.

Причем, происходит это на фоне аморфной позиции ЕС в отношении РФ, победе популизма и пророссийского лоббизма в ряде стран Европы, и все громче звучащих призывах об отмене санкций. В частности, я имею ввиду наиболее свежий перл-призыв немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг о снятии ограничений с РФ. В интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал предательством Украины в угоду деспоту Путину.



Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

Тем не менее, Бундестаг продолжает с усердием и ожесточением защищать "Северный поток-2", а параллельно с его лоббизмом финансируемая Кремлем Марин Ле Пен в Европарламенте формирует коалицию. И все это происходит под аккомпанемент того, как в одной из стран Балтии проходит информационная подготовка один в один идентичная той, что имела место в Украине накануне вторжения гибридных войск РФ.

СВР и К идут в последний бой?

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