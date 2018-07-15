Премьер-министр Гаити подал в отставку в результате повышения цен на топливо

Премьер-министр Гаити Джек Ги Лафонтан покинул пост премьер-министра страны из-за протестов, которые начались после повышения цен на топливо.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что политик подал в отставку после голосования о вотуме недоверия. По информации Лафонтана, президент уже принял его заявление об отставке.

Протесты в Гаити начались после принятого 6 июля решения Министерства торговли и Министерства экономики страны поднять цены на бензин на 38%, на 47% на дизельное топливо и на 51% на керосин.

Данное решение правительства Гаити было частью соглашения с Международным валютным фондом, который предусматривает принятие страной ряда экономических мер в обмен на финансирование.