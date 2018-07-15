Прем'єр-міністр Гаїті подав у відставку внаслідок підвищення цін на пальне

Прем'єр-міністр Гаїті Джек Гі Лафонтан покинув посаду прем'єр-міністра країни через масові протести, які почалися після підвищення цін на паливо.

Про це повідомляє Euronews.

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Зазначається, що політик подав у відставку після голосування про вотум недовіри. За інформацією Лафонтана, президент вже прийняв його заяву про відставку.

В ході протестів у Гаїті, що почалися після прийнятого 6 липня рішення Міністерства торгівлі і Міністерства економіки країни підняти ціни на бензин на 38 відсотків, на 47 відсотків на дизельне паливо і на 51 відсоток на гас.

Дане рішення уряду Гаїті було частиною угоди з Міжнародним валютним фондом, який передбачає прийняття країною ряду економічних заходів в обмін на фінансування.