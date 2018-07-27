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Премьер-министр Греции взял на себя ответственность за пожары

29 Читати новину українською
Алексис Ципрас
Алексис Ципрас / www.salon.com

Масштабный лесной пожар в Греции вблизи Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Ципраса, причиной смертоносных пожаров, вероятно, был поджог.

Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом
– сказал он.

Напомним, пожары вспыхнули в периферии Аттика, исторической области Греции, неподалеку от столицы страны Афин. Столбы дыма видны даже над Акрополем. Пострадали территории на запад и восток от Афин: города Кинета (2 тысячи населения), Мате (популярное место отдыха с населением 200 человек) и Рафина (13 тысяч населения). По меньшей мере 87 человек погибли, еще около 200 получили ожоги и травмы. Количество погибших может возрасти, большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, более 100 человек считаются пропавшими без вести.

 

 

Теги: Жертвы Пожар Греция
Источник: 24 канал
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