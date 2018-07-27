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Прем'єр-міністр Греції взяв на себе політичну відповідальність за пожежі

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Алексіс Ципрас
Алексіс Ципрас / Фото з відкритих джерел

Масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що він несе повну політичну відповідальність.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, причиною смертоносних пожеж, ймовірно, був підпал.

Я покликав вас сьогодні сюди, в першу чергу, щоб взяти на себе повну політичну відповідальність за цю трагедію перед моїм кабінетом і грецьким народом,
– сказав Ципрас.

Нагадаємо, пожежі спалахнули у периферії Аттика, історичній області Греції, неподалік від столиці країни Афін. Стовпи диму видно навіть над Акрополем. Постраждали території на захід і схід від Афін: міста Кінета (2 тисячі населення), Маті (популярне місце відпочинку з населенням 200 осіб) й Рафіна (13 тисяч населення). Щонайменше 87 людей загинули, ще близько 200 – отримали опіки і травми. Кількість загиблих може зрости, більшість постраждалих перебуває у важкому стані. Крім того, понад 100 людей вважаються зниклими безвісти.

Теги: Жертви Греція Пожежа
Джерело: 24 канал
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