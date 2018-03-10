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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Премьер-министр Польши назвал "Северный поток-2" очень опасным проектом

251 Читати новину українською
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий / afp.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, заявил, что "Северный поток-2" является очень опасным для Европы.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Он отметил, что все участники встречи согласились, что "Северный поток-2" является очень опасным проект для этой части Европы ".

Премьер-министр добавил, что Польша и страны Балтии пытаются углубить сотрудничество в сфере транспорта газа и нефти.

"Польша впервые за долгое время стала независимой от "Газпрома", мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце, мы намерены расширить его перерабатывающие мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией", – сказал Моравецкий.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Пропускная способность первой ветки около 27 миллиардов кубометров в год.
Северный поток прокладывают в качестве альтернативы транзита через Украину. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Теги: Новости политики Газовый конфликт Новости Польши
Источник: 24 Канал
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