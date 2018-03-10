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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прем'єр-міністр Польщі назвав "Північний потік–2" дуже небезпечним проектом

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Матеуш Моравецький
Матеуш Моравецький / afp.com

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за підсумками зустрічі з главами урядів країн Балтії, заявив, що "Північний потік–2" є дуже небезпечним для Європи.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Він зазначив, що всі учасники зустрічі погодилися, що "Північний потік-2" є дуже небезпечним проект для цієї частини Європи".

Прем'єр-міністр додав, що Польща і країни Балтії намагаються поглибити співпрацю у сфері транспорту газу і нафти.

"Польща вперше за довгий час стала незалежною від "Газпрому", ми не тільки побудували наш СПГ-термінал в Свиноуйсці, ми маємо намір розширити його переробні потужності. Але ми також перебуваємо в процесі переговорів з Данією та Норвегією" – сказав Моравецький.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Пропускна спроможність першої гілки близько 27 мільярдів кубометрів на рік.
Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Теги: Новини політики Газовий конфлікт Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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