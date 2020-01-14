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      Премьер-министр Великобритании отказал Шотландии в референдуме

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      Борис Джонсон не хочет, чтобы шотландцы проводили второй референдум / time

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении второго референдума. Несмотря на это шотландцы не планируют отступать.

      Соответствующее письмо Джонсон направил первому министру Шотландии Николе Стерджен, сообщив об этом в твиттер.

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      В письме Джонсон утверждает, что еще один референдум за независимость Шотландии продолжит политическую стагнацию, которая продолжается в Шотландии последние десять лет.

      В Шотландии заявили, что ожидали такого ответа Джонсона. По словам Стерджен, шотландское правительство объявит свой ответ и последующие шаги до конца месяца, и снова просит парламент Шотландии "поддержать право Шотландии на выбор нашего будущего".

      Как проголосовали шотландцы на первом референдуме?
      В 2014 году на референдуме в Шотландии 55 процентов его участников проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании, а 45 процентов поддержали независимость региона.

      Однако шотландские националисты утверждают, что после британского референдума 2016 года в пользу Brexit стоит провести еще один референдум о независимости Шотландии. Ведь 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Референдум Brexit Борис Джонсон Великобритания Шотландия
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