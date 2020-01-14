Прем'єр-міністр Великої Британії відмовив Шотландії у референдумі

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму. Попри це шотландці не планують відступати.

Відповідний лист Джонсон надіслав першій міністерці Шотландії Ніколі Стерджен, повідомивши про це у твіттер.

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У листі Джонсон стверджує, що ще один референдум за незалежність Шотландії продовжить політичну стагнацію, яка триває в Шотландії останні десять років.

У Шотландії заявили, що очікували таку відповідь Джонсона. За словами Стерджен, шотландський уряд оголосить свою відповідь та наступні кроки до кінця місяця, і знову просить парламент Шотландії "підтримати право Шотландії на вибір нашого майбутнього".

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 січня 2020 р.

Як проголосували шотландці на першому референдумі? У 2014 році на референдумі в Шотландії 55 відсотків його учасників проголосували за те, щоб залишитися у складі Великобританії, а 45 відсотків підтримали незалежність регіону.



Проте шотландські націоналісти стверджують, що після британського референдуму 2016 року на користь Brexit варто провести ще один референдум щодо незалежності Шотландії. Адже 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС.