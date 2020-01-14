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      Прем'єр-міністр Великої Британії відмовив Шотландії у референдумі

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      Борис Джонсон не хоче, щоб шотландці проводили другий референдум / time

      Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму. Попри це шотландці не планують відступати.

      Відповідний лист Джонсон надіслав першій міністерці Шотландії Ніколі Стерджен, повідомивши про це у твіттер.

      Читайте також: Парламент Великої Британії ухвалив закон про Brexit: що далі

      У листі Джонсон стверджує, що ще один референдум за незалежність Шотландії продовжить політичну стагнацію, яка триває в Шотландії останні десять років.

      У Шотландії заявили, що очікували таку відповідь Джонсона. За словами Стерджен, шотландський уряд оголосить свою відповідь та наступні кроки до кінця місяця, і знову просить парламент Шотландії "підтримати право Шотландії на вибір нашого майбутнього".

      Як проголосували шотландці на першому референдумі? У 2014 році на референдумі в Шотландії 55 відсотків його учасників проголосували за те, щоб залишитися у складі Великобританії, а 45 відсотків підтримали незалежність регіону.

      Проте шотландські націоналісти стверджують, що після британського референдуму 2016 року на користь Brexit варто провести ще один референдум щодо незалежності Шотландії. Адже 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС.

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      сьогодні
      19463
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини політики Шотландія Велика Британія Борис Джонсон Brexit Референдум
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