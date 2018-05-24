Премьер-министром Италии стал профессор без политического прошлого Джузеппе Конте
Президент Италии одобрил компромиссную кандидатуру на пост премьера страны. Им стал 53-летний профессор Джузеппе Конте. Политик уже получил мандат на формирование своего правительства.
Об этом сообщает Politico.
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Новоизбранный премьер в политической сфере новичок. Главой правительства был избран как компромиссный кандидат. Все потому, что в течение 11-ти недель после мартовских выборов в стране лидеры крупнейших политических сил Италии не могли прийти к согласию, кто же станет премьером. Поэтому спор решили компромиссом.
Джузеппе Конте – юрист и профессор – пообещал принести изменения в правительство Италии, а также защищать права итальянцев.
Я, как профессор и юрист, на протяжении всей своей жизни занимался делами многих людей. Сейчас я готовлюсь защищать права всех итальянцев в Европе и на международной арене,
– отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Видео: Джузеппе Конте назначили премьер-министром Италии
Сейчас политик должен сформировать свой Кабинет Министров. Список кандидатов должен утвердить президент, а затем парламент.
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