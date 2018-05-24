Прем'єр-міністром Італії став професор без політичного минулого Джузеппе Конте
Президент Італії схвалив компромісну кандидатуру на пост-прем'єра країни. Ним став 53-річний професор Джузеппе Конте. Політик вже отримав мандат на формування свого уряду.
Про це повідомляє Politico.
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Новообраний прем'єр у політичній сфері новачок. Главою уряду його обрали як компромісного кандидата. Все через те, що протягом 11-ти тижнів після березневих виборів у країні лідери найбільших політсил Італії не могли дійти згоди, хто ж стане прем'єром. Тож суперечку вирішили компромісом.
Джузеппе Конте – юрист та професор – пообіцяв принести зміни в уряд Італії, а також захищати права італійців.
Я, як професор і юрист, впродовж усього свого життя займався справами багатьох людей. Зараз я готуюся захищати права усіх італійців у Європі та на міжнародній арені,
– наголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Відео: Джузеппе Конте призначили прем'єр-міністром Італії
Наразі політик має сформувати свій Кабінет Міністрів. Список кандидатів має схвалити президент, а потім парламент.
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