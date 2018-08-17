Премьер-министром Словении стал бывший комедийный актер

В пятницу, 17 августа, премьер-министром Словении стал бывший 40-летний комедийный актер Марьян Шарец.

Об этом сообщает RTV.

Читайте также: На выборах в Словении победила правая партия с жесткой политикой в отношении мигрантов

Шарец получил 55 из 90 голосов депутатов. Новый премьер имеет 15 дней, чтобы сформировать и представить на утверждение парламента состав своего кабинета.

Кто такой Марьян Шарец?

Бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник в течение двух сроков. Сейчас возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, "Партией умеренного центра", партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus.