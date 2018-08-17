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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Премьер-министром Словении стал бывший комедийный актер

16 Читати новину українською
Премьер-министром Словении стал бывший комедийный актер
Премьер-министром Словении стал бывший комедийный актер / Фото из открытых источников

В пятницу, 17 августа, премьер-министром Словении стал бывший 40-летний комедийный актер Марьян Шарец.

Об этом сообщает RTV.

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Шарец получил 55 из 90 голосов депутатов. Новый премьер имеет 15 дней, чтобы сформировать и представить на утверждение парламента состав своего кабинета.

Кто такой Марьян Шарец?
Бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник в течение двух сроков. Сейчас возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, "Партией умеренного центра", партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus.

Теги: Новости политики Словения
Источник: 24 Канал
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