Прем'єр-міністром Словенії став колишній комедійний актор
У п'ятницю, 17 серпня, прем'єр-міністром Словенії став колишній 40-річний комедійний актор Мар'ян Шарец.
Про це повідомляє RTV.
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Шарец отримав 55 із 90 голосів депутатів. Новий прем'єр має 15 днів, аби сформувати та представити на затвердження парламенту склад свого кабінету.
Хто такий Мар'ян Шарец? Колишній актор і комік, він пропрацював мером міста Камнік впродовж двох термінів. Нині очолює партію LMS, яка домовилась про коаліцію меншості з соціал-демократами, "Партією поміркованого центру", партією екс-прем'єр-міністра Аленки Братушек SAB і партією пенсіонерів Desus.
Джерело: 24 Канал
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