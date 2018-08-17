Прем'єр-міністром Словенії став колишній комедійний актор

У п'ятницю, 17 серпня, прем'єр-міністром Словенії став колишній 40-річний комедійний актор Мар'ян Шарец.

Про це повідомляє RTV.

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Шарец отримав 55 із 90 голосів депутатів. Новий прем'єр має 15 днів, аби сформувати та представити на затвердження парламенту склад свого кабінету.

Хто такий Мар'ян Шарец? Колишній актор і комік, він пропрацював мером міста Камнік впродовж двох термінів. Нині очолює партію LMS, яка домовилась про коаліцію меншості з соціал-демократами, "Партією поміркованого центру", партією екс-прем'єр-міністра Аленки Братушек SAB і партією пенсіонерів Desus.