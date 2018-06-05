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Премьер Нидерландов взялся за швабру: в сети появилось курьезное видео с политиком

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Премьер Нидерландов Марк Рюте вымыл пол в парламенте
Премьер Нидерландов Марк Рюте вымыл пол в парламенте / focus.ua

В сети появилось забавное видео с премьер-министром Нидерландов Марком Рюте. В коротеньком ролике политик моет пол в здании парламента страны.

На кадрах видно, как политик сначала разливает кофе в помещении парламента, а потом пытается вытереть пятно на полу.

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Отметим, что глава нидерландского правительства не растерялся и попросил, чтобы ему дали швабру убрать за собой. Посмотреть на то, как премьер орудует тряпкой, собрались уборщицы. Очевидно, женщинам понравилась работа Рюте: действия политика они сопровождали аплодисментами.

Премьер Нидерландов убирает в парламенте страны:

 

Теги: Новости политики Курьезные новости Нидерланды
Источник: 24 канал
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