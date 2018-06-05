Прем'єр Нідерландів взявся за швабру: у мережі з'явилося курйозне відео із політиком
У мережі з'явилося кумедне відео із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. У коротенькому ролику політик миє підлогу в будівлі парламенту країни.
На кадрах видно, як політик спочатку розливає каву у приміщенні парламенту, а потім намагається витерти пляму на підлозі.
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Зазначимо, що глава нідерландського уряду не розгубився і попросив, аби йому дали швабру поприбирати за собою. Подивитися на те, як прем'єр орудує ганчіркою, зібралися прибиральниці. Вочевидь, жінкам сподобалася робота Рюте: дії політика вони супроводжували оплесками.
Прем'єр Нідерландів прибирає у парламенті країни:
Джерело: 24 канал
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