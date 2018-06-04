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Качка дала справжній бій таксисту у Москві: кумедне відео

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Качка накинулася на таксиста у Москві
Качка накинулася на таксиста у Москві / Скріншот відео

У столиці Росії Москві стався неоднозначний епізод за участю таксиста та качки. Річ у тім, що птаха, імовірно, сприйняла чоловіка як потенційну загрозу для своїх пташенят і накинулася на нього.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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На кадрах видно, як чоловік намагається наблизитися до качки, а та його атакувала. Зауважимо, що птаха таким чином намагалася захистити свій виводок.

Зокрема, вона своїх пташенят переводила через дорогу, а таксист спробував прогнати її з проїзної частини.

У підсумку качка дала йому справжнісінький опір, і той залишив спроби прогнати її. 

Качка напала на таксиста у Москві: відео 

 

Теги: Новини Росії Москва світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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