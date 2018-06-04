Утка дала настоящий бой таксисту в Москве: смешное видео

В столице России Москве произошел неоднозначный эпизод с участием таксиста и утки. Дело в том, что птица, вероятно, восприняла мужчину как потенциальную угрозу для своих птенцов и набросилась на него.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как мужчина пытается приблизиться к утке, а та его атаковала. Заметим, что птицы таким образом пыталась защитить свой выводок.

В частности, она своих птенцов переводила через дорогу, а таксист попытался прогнать ее с проезжей части.

В итоге утка оказала ему самое настоящее сопротивление, и тот оставил попытки прогнать ее.

Утка напала на таксиста в Москве: видео