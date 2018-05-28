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Премьер Польши остро высказался о "Северном потоке-2"

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Матеуш Моравецкий рассказал об угрозах от
Матеуш Моравецкий рассказал об угрозах от "Северного потока -2" / Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал об угрозах, которые несет строительство газопровода "Северный поток -2". Политик при этом заявил, что первый такой газопровод позволил России собрать средства для развития армии, а после – для агрессии против Украины и Грузии.

Об этом Моравецкий сказал во время выступления в польском Сейме в последний день работы парламентской ассамблеи НАТО, сообщает wPolityce.

Северный поток-2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы, это новое гибридное оружие, направленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности,
– подчеркнул польский премьер.

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По словам Моравецкого, "Северный поток-1" позволил российским властям собрать деньги для развития армии РФ, а после этого – для агрессии против Украины и Грузии.

"Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности доказывает, что историческое решение о размещении войск в нашем регионе было правильным. Мы благодарны союзникам за их вклад в безопасность", – добавил премьер Польши.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Европа Северный поток-2 Новости Польши
Источник: 24 Канал
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