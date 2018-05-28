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Прем'єр Польщі гостро висловився про "Північний потік-2"

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Матеуш Моравецький розповів про загрози від
Матеуш Моравецький розповів про загрози від "Північного потоку -2". / Фото з вільних мереж

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про загрози, які становить будівництво газопроводу "Північний потік -2". Політик при цьому заявив, що перший такий газопровід дозволив Росії зібрати кошти для розвитку армії, а опісля – для агресії проти України і Грузії.

Про це Моравецький сказав під час виступу у польському Сеймі в останній день роботи парламентської асамблеї НАТО, повідомляє wPolityce.

Північний потік-2" становить загрозу для енергетичної безпеки і солідарності Європи, це нова гібридна зброя, спрямована на ЄС і НАТО, це отруєна таблетка європейської безпеки,
– наголосив польський прем’єр.

Читайте також: У Польщі пояснили, як Росія може використати "Північний потік-2" проти Європи

За словами Моравецького, "Північний потік-1" дозволив російській владі зібрати гроші для розвитку армії РФ, а після цього – для агресії проти України та Грузії.

"Сьогоднішня ситуація у сфері безпеки доводить, що історичне рішення про розміщення військ у нашому регіоні було правильним. Ми вдячні союзникам за їх внесок у безпеку", - додав прем’єр Польщі.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Європа Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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