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У Польщі пояснили, як Росія може використати "Північний потік-2" проти Європи

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Росія використовує
Росія використовує "Північний потік-2" як інструмент тиску на Європу / Фото з відкритих джерел

Польща разом із Сполученими Штатами Америки виступає проти будівництва російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2", який Москва може використовувати для політичного тиску на країни Європи.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю Польському радіо.

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Дипломат підкреслив, що Польща і США розглядають будівництво дном Балтійського моря газопроводу "Північний потік-2" як загрозу для політичної та енергетичної стабільності в Європі. 

Ми (Польща і США, – "24") схоже оцінюємо шкоду від цього проекту, який дає Росії певні інструменти для дій, а Росія є агресивною і ревізіоністською державою,
– наголосив Чапутович.

За його словами, "Північний потік" є інструментом політичного і економічного тиску на Європу з боку Росії. 

"Необхідно обмежити призначення коштів на дії, інструменти реалізації небезпечної для держав Заходу політики Росії. "Північний потік-2" – це саме такий інструмент, що не покликаний диверсифікувати постачання газу для Європи, а є джерелом тиску", – додав глава МЗС Польщі.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Новини Польщі Північний потік-2 Європа
Джерело: 24 Канал
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