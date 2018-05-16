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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Північний потік-2" збитковий для Росії, – експерт

2021 Читать новость на русском
Путін і Міллер прорахувалися
Путін і Міллер прорахувалися / thekievtimes.ua

"Північний потік-2" – суто політичний проект Росії, щоб покарати Україну. Про його прибутковість говорити складно. Росія швидше втратить.

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Читайте також: У Німеччині екологи звернулись до суду, аби заборонити будівництво "Північного потоку-2"

Не можна казати, що нічого страшного для України з будівництвом "Північного потоку-2" не буде. Але щодо економічної доцільності для Росії є питання. Ситуація на ринку змінюється. Через десять років, можливо, Європі не треба буде вже стільки газу,
– вважає Леонов.

З іншого боку, зазначає експерт, Німеччина, даючи згоду на будівництво з Росією газопроводу "Північний потік-2", хоче стати найбільшим газовим хабом в Європі. Тому що Росія постачатиме газ у Німеччину, а звідти він ітиме в різних напрямках. Хоча Україна може втратити через зменшення транзиту газу через нашу ГТС, для Росії цей проект може стати збитковим.

"Нафтогаз-Україна" заявляє про можливі втрати двох мільярдів доларів щорічно. Очевидно, ці два мільярди додадуться Росії. Але навіть, якщо "Північний потік-2" побудують, для РФ він збитковий. Зараз Росія платить кілька мільярдів доларів Україні за транзит, а для будівництва нових газопроводів потрібні десятки мільярдів. І не зрозуміло, чи буде труба заповнена на всю потужність. Навіть діючий "Північний потік" не завжди заповнений на 100%", – наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Більш детельно про ситуацію з будівництвом "Північного потоку-2" і ризики для України в матеріалі: "Північний потік-2": Росії рано радіти?

Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газпром ГТС
Джерело: 24 Канал
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