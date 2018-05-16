"Північний потік-2" збитковий для Росії, – експерт

"Північний потік-2" – суто політичний проект Росії, щоб покарати Україну. Про його прибутковість говорити складно. Росія швидше втратить.

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Не можна казати, що нічого страшного для України з будівництвом "Північного потоку-2" не буде. Але щодо економічної доцільності для Росії є питання. Ситуація на ринку змінюється. Через десять років, можливо, Європі не треба буде вже стільки газу,

– вважає Леонов.

З іншого боку, зазначає експерт, Німеччина, даючи згоду на будівництво з Росією газопроводу "Північний потік-2", хоче стати найбільшим газовим хабом в Європі. Тому що Росія постачатиме газ у Німеччину, а звідти він ітиме в різних напрямках. Хоча Україна може втратити через зменшення транзиту газу через нашу ГТС, для Росії цей проект може стати збитковим.

"Нафтогаз-Україна" заявляє про можливі втрати двох мільярдів доларів щорічно. Очевидно, ці два мільярди додадуться Росії. Але навіть, якщо "Північний потік-2" побудують, для РФ він збитковий. Зараз Росія платить кілька мільярдів доларів Україні за транзит, а для будівництва нових газопроводів потрібні десятки мільярдів. І не зрозуміло, чи буде труба заповнена на всю потужність. Навіть діючий "Північний потік" не завжди заповнений на 100%", – наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Більш детельно про ситуацію з будівництвом "Північного потоку-2" і ризики для України в матеріалі: "Північний потік-2": Росії рано радіти?