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"Северный поток-2" убыточный для России, – эксперт

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Путин и Миллер просчитались
Путин и Миллер просчитались / thekievtimes.ua

"Северный поток-2" – чисто политический проект России, чтобы наказать Украину. О его доходности говорить сложно. Россия скорее потеряет.

Об этом сайту "24" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Читайте также: В Германии экологи обратились в суд, чтобы запретить строительство "Северного потока-2"

Нельзя говорить, что ничего страшного для Украины со строительством "Северного потока-2" не будет. Но касательно экономической целесообразности для России есть вопрос. Ситуация на рынке меняется. Через десять лет, возможно, Европе не нужно будет уже столько газа,
– считает Леонов.

С другой стороны, отмечает эксперт, Германия, давая согласие на строительство с Россией газопровода "Северный поток-2", хочет стать крупнейшим газовым хабом в Европе. Потому что Россия будет поставлять газ в Германию, а оттуда он будет идти в разных направлениях. Хотя Украина может потерять из-за уменьшения транзита газа через нашу ГТС, для России этот проект может стать убыточным.

"Нафтогаз-Украины" заявляет о возможных потерях двух миллиардов долларов ежегодно. Очевидно, эти два миллиарда добавятся России. Но даже если "Северный поток-2" построят, для РФ он убыточен. Сейчас Россия платит несколько миллиардов долларов Украине за транзит, а для строительства новых газопроводов нужны десятки миллиардов. И не понятно, будет ли труба заполнена на всю мощность. Даже действующий "Северный поток" не всегда заполнен на 100%", – отметил Александр Леонов.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Более детельно о ситуации со строительством "Северного потока-2" и рисках для Украины в материале: "Северный поток-2": России рано радоваться?

Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Газпром ГТС
Источник: 24 Канал
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