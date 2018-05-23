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В Польше объяснили, как Россия может использовать "Северный поток-2" против Европы

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Россия использует
Россия использует "Северный поток-2" как инструмент давления на Европу / Фото из открытых источников

Польша вместе с Соединенными Штатами Америки выступает против строительства российско-германского газопровода "Северный поток-2", который Москва может использовать для политического давления на страны Европы.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью Польскому радио.

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Дипломат подчеркнул, что Польша и США рассматривают строительство по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2" как угрозу для политической и энергетической стабильности в Европе.

Мы (Польша и США, – "24") похоже оцениваем ущерб от этого проекта, который дает России определенные инструменты для действий, а Россия является агрессивной и ревизионистской державой,
– подчеркнул Чапутович.

По его словам, "Северный поток" является инструментом политического и экономического давления на Европу со стороны России.

"Необходимо ограничить назначение средств на действия, инструменты реализации опасной для государств Запада политики России. "Северный поток-2" – это именно такой инструмент, что не призван диверсифицировать поставки газа для Европы, а является источником давления", – добавил глава МИД Польши.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Европа Северный поток-2 Новости Польши
Источник: 24 Канал
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