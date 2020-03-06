Премьер Шмыгаль рассказал, когда уйдет в отставку
Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины в среду, 4 марта. Политик заявил, что уйдет с должности, если не оправдает надежд украинцев.
Новоназначенный премьер в эфире "Право на власть" также ответил, в каких случаях может отказать президенту Украины.
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Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ,
– отметил Шмыгаль.
Кроме того, политик ответил на ряд других коротких вопросов.
Блиц-ответы Дениса Шмыгаля:
- Правильный путь важен, как и результат;
- Не видел лично ни Пинчука, ни Ахметова, ни Коломойского;
- Либертарианство – хорошая экономичная технология;
- Врагом Шмыгаля стать возможно, но у него их не так много.
Что известно о Денисе Шмыгале?Дениса Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал главой Ивано-Франковской обладминистрации.
Важнейшим приоритетом в правительстве Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма. О других планах – здесь.
Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.
Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмігаля и проголосовали за состав нового правительства.
Состав нового правительства Дениса Шмігаля / Инфографика 24 канала