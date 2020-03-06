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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Прем'єр Шмигаль розповів, коли піде у відставку

      -
      Денис Шмигаль відповів на короткі запитання / Пресслужба Кабміну

      Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України у середу, 4 березня. Політик заявив, що піде з посади, якщо не виправдає сподівань українців.

      Новопризначений прем'єр в ефірі "Право на владу" також відповів, у яких випадках може відмовити президенту України.

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      Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову,
      – наголосив Шмигаль.

      Окрім того, політик відповів на ряд інших коротких запитань.

      Бліц-відповіді Дениса Шмигаля:

      • Правильний шлях важливий, як і результат;
      • Не бачив особисто ні Пінчука, ні Ахметова, ні Коломойського;
      • Лібертаріанство – хороша економічна технологія;
      • Ворогом Шмигаля стати можливо, але в нього їх не так багато.

      Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.

      Найважливішим пріоритетом в уряді Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та обороги, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму. Про інші плани – тут.

      Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

      Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.

      Новий Кабмін
      Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новий уряд Шмигаля Президент України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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