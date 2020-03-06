Прем'єр Шмигаль розповів, коли піде у відставку
Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України у середу, 4 березня. Політик заявив, що піде з посади, якщо не виправдає сподівань українців.
Новопризначений прем'єр в ефірі "Право на владу" також відповів, у яких випадках може відмовити президенту України.
До теми Новий Кабмін: що буде з бюджетом, курсом гривні та співпрацею з МВФ
Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову,
– наголосив Шмигаль.
Окрім того, політик відповів на ряд інших коротких запитань.
Бліц-відповіді Дениса Шмигаля:
- Правильний шлях важливий, як і результат;
- Не бачив особисто ні Пінчука, ні Ахметова, ні Коломойського;
- Лібертаріанство – хороша економічна технологія;
- Ворогом Шмигаля стати можливо, але в нього їх не так багато.
Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.
Найважливішим пріоритетом в уряді Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та обороги, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму. Про інші плани – тут.
Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.
Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.