Прем'єр Шмигаль розповів, коли піде у відставку

Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України у середу, 4 березня. Політик заявив, що піде з посади, якщо не виправдає сподівань українців.

Новопризначений прем'єр в ефірі "Право на владу" також відповів, у яких випадках може відмовити президенту України.

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Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову,

– наголосив Шмигаль.

Окрім того, політик відповів на ряд інших коротких запитань.

Бліц-відповіді Дениса Шмигаля:

Правильний шлях важливий, як і результат;

Не бачив особисто ні Пінчука, ні Ахметова, ні Коломойського;

Лібертаріанство – хороша економічна технологія;

Ворогом Шмигаля стати можливо, але в нього їх не так багато.

Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.



Найважливішим пріоритетом в уряді Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та обороги, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму. Про інші плани – тут.



Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу