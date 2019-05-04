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      Премьер Швеции заявил, что не видит в России угрозы

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      Премьер Швеции не видит в России прямой военной угрозы
      Премьер Швеции не видит в России прямой военной угрозы / Фото из открытых источников

      Премьер Швеции Стефан Лёвен не считает, что Россия представляет прямую военную угрозу для его страны. Однако несмотря на это страна считает неприемлемой оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

      Между странами наблюдается определенное потепление в отношениях после встречи Левена с российским президентом Владимиром Путиным, пишет в своем материале телерадиокомания Yle.

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      Теперь премьер Швеции заявляет, что в его стране всегда хотели, чтобы отношения с Россией стали лучше.

      Россия – великая страна и наш сосед,
      – добавил он.

      Отметим, до встречи в апреле руководство России и Швеции не встречалось в течение длительного периода. Однако, по словам Левена, апрельская встреча не означает, что Швеция будет терпеть неприемлемые вещи. Такими вещами, по его мнению, является оккупация Крыма и конфликт на востоке Украины.

      Левен утверждает, что не видит прямой угрозы со стороны России для своей страны. Однако, по словам шведского премьера, российские действия в Украине подтверждают, что Москва является вызовом для безопасности в Европе.

      Отметим, недавно в Швеции разгорелся скандал из-за активности российской разведки. В МИД страны вызвали посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева, потому что одного из сотрудников российского дипведомства заподозрили в шпионаже.

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      Теги: Война на Донбассе Новости России Новости политики Аннексия Крыма Швеция
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