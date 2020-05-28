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Премьера: 24 канал покажет проект об усыновлении – "Родные"

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Премьера: 24 канал покажет проект об усыновлении – "Родные"

1 июня в 19:30 в эфире 24 канала состоится премьера проекта про усыновление и родительство – "Родные".

Проект рассказывает о семье с положительным опытом усыновления – 10 невероятных историй, примеры которых вдохновляют. В рамках программы зрители смогут познакомиться с детьми, которые ждут свою семью, и получить консультацию по усыновлению на горячей линии.

"За время создания этого проекта мы с командой и всеми героями точно стали родными. Ведь создание такой программы – это масштабный и сложный процесс, в который нужно вкладывать не только профессиональные навыки, но и свою душу и свои чувства, – говорит Марьяна Романяк, автор и ведущая проекта "Родные". – Каждая история проекта особая, каждая семья заставляла нас плакать и смеяться, все принимали нашу съемочную группу в своем доме, угощали обедом и делились самыми особенными переживаниями".

Еще одной важной частью проекта являются дети, которые сейчас ждут своих новых родителей. С ними зритель познакомится в конце каждой программы и сможет позвонить на горячую линию фонда "Родные", чтобы получить консультацию по усыновлению малышей.

Для меня это очень важный и очень болезненный вопрос. Снимая видео об этих детях, мне хотелось обнять каждого из них, каждому помочь и сделать их судьбу чуточку счастливее,
– признается автор проекта.

Вся съемочная группа искренне верит в то, что благодаря этому проекту дети найдут новые хорошие семьи, с которыми станут родными!

С 1 июня и каждый понедельник в 19:30 смотрите проект "Родные" в эфире 24 канала и на YouTube.

Автор: Соня Волошин
Теги: Новости Украины Благотворительный фонд "Родные"
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