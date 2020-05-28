Прем’єра: 24 канал покаже проєкт про усиновлення – "Рідні"

1 червня о 19:30 в ефірі 24 каналу відбудеться прем’єра проєкту про усиновлення та батьківство – "Рідні".

Проєкт розповідає про сім'ї з позитивним досвідом усиновлення – 10 неймовірних історій, приклади яких надихають. В рамках програми глядачі матимуть змогу познайомитися з дітьми, які чекають на свою сім’ю, та отримати консультацію щодо усиновлення на гарячій лінії.

"За час творення цього проєкту ми з командою і усіма героями точно стали рідними. Адже творення такої програми – це масштабний та складний процес, в який потрібно вкладати не лише професійні навички, а й свою душу і свої почуття, – говорить Мар’яна Романяк, авторка та ведуча проєкту "Рідні". – Кожна історія проєкту особлива, кожна сім’я змушувала нас плакати і сміятися, усі приймали нашу знімальну групу у своєму домі, пригощали обідом та ділилися найособистішими переживаннями".

Ще однією важливою частиною проєкту є діти, які чекають зараз на своїх нових батьків. З ними глядач познайомиться наприкінці кожної програми і зможе зателефонувати на гарячу лінію фонду "Рідні", щоб отримати консультацію щодо усиновлення малечі.

Для мене це дуже важливе і дуже болюче питання. Знімаючи відео про цих дітей, мені хотілося обійняти кожного з них, кожному допомогти та зробити їхню долю трішки щасливішою,

– зізнається авторка проєкту.

Вся знімальна група щиро вірить у те, що завдяки цьому проєкту діти знайдуть нові добрі сім’ї, з якими стануть рідними!

З 1 червня та щопонеділка о 19:30 дивіться проєкт "Рідні" в ефірі 24 каналу та на YouTube.