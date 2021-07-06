Премьера нового шоу "БарДак" с Егором Скориной на 24 канале: прямая трансляция

Журналист и ведущий Егор Скорина запускает новый проект "БарДак". Премьера программы состоится 6 июля в 19:00 на 24 канале.

Сатира, ирония, сарказм, тотальный субъективизм, ругань и полная анархия – все это ждет вас во время записи дебютного выпуска "БарДак".

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Программу можно будет смотреть в прямом эфире на ютуб-канале 24 канала. Более того, вы сами имеете возможность попасть в шоу, если будете активно оставлять комментарии под видео.

В гостях у Егора Скорины будет человек, который за словом в карман не лезет, ветеран русско-украинской войны, блогер и предприниматель Леонид Остальцев. В "меню" интересные украинские события за последнюю неделю, а еще новости от "обизян из республик" и из-за "паребрика". А именно:

ксенофобские высказывания Ильи Кивы, который покупает себе нацистскую символику;

курсантки маршируют на каблуках: традиции или идиотизм?

вымышленные республики обнаглели и просят хозяев взять их на встречу с США в нормандском формате;

оккупанты набирают в строй водителей без водительских прав и криминалитет;

Путин присвоил себе "шампанское" и запретил сравнивать СССР с нацистской Германией.

Об этом и не только смотрите в программе "БарДак" на 24 канале в 19:00. Не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию программы "БарДак":