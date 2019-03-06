"Премьера" оккупированного Крыма Аксенова могут лишить должности: известна причина

Главу оккупационной администации в Крыму, коллаборанта Сергея Аксенова могут лишить должности. Все из-за того, что он не успел отказаться от украинского гражданства.

Так, у главаря временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова есть украинский паспорт. То, что Кремль запланировал проверку гражданства жителей Крыма, является одним из способов устранения его с должности "руководителя" региона. Такое мнение высказала координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева в комментарии "Обозревателю".

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Между Кремлем и местной "элитой" давно присутствуют стычки относительно Аксенова – он имеет множество проблем. Ходят слухи, что его хотят снять, поэтому запланировали проверку паспортов в Крыму. На территории РФ сокрытие второго гражданства – это уголовная статья, которая существует где-то пять лет,

– рассказала Ташева.

Правозащитница также добавила, что, по ее мнению, статью специально ввели в российском законодательстве, чтобы обуздать и запугать крымчан.

Ташева отметила: Аксенов не отказывался от украинского гражданства, потому что для этого должен был бы написать заявление в компетентные органы Украины. Такое же нарушение российского законодательства касается экс-прокурора аннексированного Крыма и нынешнего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

"Рано или поздно эти предатели предстанут перед судом в Украине", – подчеркнула правозащитница.

Кто такой Сергей Аксенов?Украинский коллаборационист и самопровозглашенный премьер аннексированного Крыма. С 17 марта 2014 года он занимает должность главы так называемого Совета Министров Республики Крым. Президент РФ Владимир Путин назначил его "главой республики" на 5 лет. То есть в октябре 2019 года срок Аксенова истекает.