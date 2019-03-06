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      "Прем’єра" окупованого Криму Аксьонова можуть позбавити посади: відома причина

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      Поплічники російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов і Наталія Поклонська
      Поплічники російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов і Наталія Поклонська / фото з відкритих джерел

      Главу окупаційної адміністації у Криму, колаборанта Сергія Аксьонова можуть позбавити посади. Все через те, що він не встиг відмовитися від українського громадянства.

      Так, у ватажка тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова є український паспорт. Те, що Кремль запланував перевірку громадянства жителів Криму, є одним із способів усунення його із посади "керівника" регіону. Таку думку висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева у коментарі "Обозревателю".

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      Між Кремлем і місцевою "елітою" давно є сутички щодо Аксьонова – він має безліч проблем. Ходять чутки, що його хочуть зняти, тому запланували перевірку паспортів у Криму. На території РФ приховування другого громадянства – це кримінальна стаття, яка існує десь п’ять років,
      – розповіла Ташева.

      Правозахисниця також додала, що, на її думку, статтю спеціально ввели в російському законодавстві, щоб приборкати та залякати кримчан.

      Ташева зазначила: Аксьонов не відмовлявся від українського громадянства, бо для цього мав би написати заяву в компетентні органи України. Таке ж порушення російського законодавства стосується екс-прокурора анексованого Криму і нинішньої депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської.

      "Рано чи пізно ці зрадники постануть перед судом в Україні", – наголосила правозахисниця.

      Хто такий Сергій Аксьонов? Український колабораціоніст і самопроголошений прем’єр анексованого Криму. З 17 березня 2014 він обіймає посаду голови так званої Ради Міністрів Республіки Крим. Президент РФ Володимир Путін призначив його "головою республіки" на 5 років. Тобто у жовтні 2019 року термін Аксьонова збігає.

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      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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