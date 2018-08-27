Премьера последнего сезона "Игры престолов" может затянуться на несколько месяцев

Восьмой сезон фэнтезийного сериала компании HBO "Игра престолов" может выйти на телеэкраны не в апреле 2019 года, как это предполагалось, а в мае или даже в июне того же года.

Об этом сообщается на The Huffington Post.



По словам руководителя отдела по визуальным спецэффектам Джо Бауэра, релиз заключительного сезона сериала следует ожидать не раньше мая следующего года. А все потому, что работа его отдела над спецэффектами к апрелю все не успеет сделать, поэтому о преждевременном выходе отдельных эпизодов не может быть и речи.

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Также создатели сериала являются одними из претендентов на премию "Эмми" 2020 года и поскольку организаторы требуют участвовать в номинациях только с кинокартинами с июня по май в течение календарного года, то такая информация еще раз подтверждает перенос финала "Игры престолов".

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге.

Мэйси Уильямс также попрощалась со съемками "Игры престолов" жутким снимком, на котором изображены запятнанные кровью кроссовки.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.