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      Премьером мог стать Хорошковский, – замглавы ОП

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      Первый заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что команда Зеленского рассматривала на должность премьер-министра две кандидатуры – Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко.

      Таку інформацію він розповів в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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      "Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, – 24 канал), діалог був, але закритим. Президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення, – відповів Трофимов.

      Хоча перший заступний ОП запевнив, що, на його думку, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він "відповідає і профілем і компетенцією".

      Трофимов також заявив, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. І додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.

      Зазначимо, що новим головою Кабінету міністрів України таки обрали Дениса Шмигаля. За його кандидатуру проголосувала Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня, перед тим відправивши у відставку Олексія Гончарука. 

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости политики Сергей Тигипко Валерий Хорошковский
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