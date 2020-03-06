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      Прем'єром міг стати Хорошковський, – заступник голови ОП

      -
      Валерій Хорошковський / uainfo

      Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов заявив, що команда Зеленського розглядала на посаду прем'єр-міністра дві кандидатури – Валерія Хорошковського і Сергія Тігіпка.

      Таку інформацію він розповів в ефірі одного з телеканалів.

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      "Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, – 24 канал), діалог був, але закритим. Президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення, – відповів Трофимов.

      Хоча перший заступний ОП запевнив, що, на його думку, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він "відповідає і профілем і компетенцією".

      Трофимов також заявив, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. І додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.

      Зазначимо, що новим головою Кабінету міністрів України таки обрали Дениса Шмигаля. За його кандидатуру проголосувала Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня, перед тим відправивши у відставку Олексія Гончарука. 

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Сергій Тігіпко Валерій Хорошковський
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