Заместитель командира брянского ОМОНа (русская аббревиатура, на украинском – отряд милиции особого назначения – ред.) полковник Андрей Фроленков получил Звезду Героя России за то, что "проявил отвагу и решимость, когда без единого выстрела взял со своими подчиненными под контроль Чернобыльскую атомную станцию и уберег своих бойцов и офицеров".

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Его имя – Фроленков

У зла и дебилизма есть фамилия – это Фроленков. Даже эта дебильно русифицированная фамилия…

Военный преступник Фроленков / РосСМИ

Он даже не понимает, что если бы что-то случилось, то от Чернобыля до его Брянска очень малое расстояние. Их накроет первыми после нас.