Заступник командира брянського ОМОНу (російська абревіатура, українською – загін міліціі особливого призначення – ред.) полковник Андрій Фролєнков отримав Зірку Героя Росії за те, що "проявил отвагу и решимость, когда без единого выстрела взял со своими подчиненными под контроль Чернобыльскую атомную станцию и уберег своих бойцов и офицеров".

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Його ім'я – Фролєнков

У зла та дебілізма є прізвище – це Фролєнков. Навіть оце дебільно зрусифіковане прізвище…

Воєнний злочинець Фролєнков / РосЗМІ

Воно ж навіть не розуміє, що якби щось сталось, то від Чорнобиля до його Брянська дуже маленька відстань – їх накриє першими після нас.